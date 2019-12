Spenge (WB/cm). Die Serie von Bränden im Kreis Herford reißt offensichtlich nicht ab. Nach den Bränden in Vlotho und Enger wurden Retter und Brandbekämpfer am späten Donnerstagabend zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus mit zehn gemeldeten Bewohnern gerufen. Über Steckleitern wurden vier Menschen aus ihren Wohnungen gerettet.