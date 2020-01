Von Ruth Matthes

Spenge (WB). Nach der gelungenen Premiere vor zwei Jahren veranstalten die Kaufmannschaft und die Stadt Spenge am dritten Wochenende im Juni wieder ein „Lange(s) Straßenfest“. Am Samstag, 20. Juni, steigt eine Party mit Gastronomie und Musik auf der Bühne am Rathausplatz, für Sonntag, 21. Juni, ist eine 500 Meter lange Festmeile in Planung.