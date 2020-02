Ein Blick in das Innere der ausgebrannten Tischlerwerkstatt in Mantershagen. Das Feuer hat ein Meer der Verwüstung hinterlassen. Alle Maschinen sind unbrauchbar. Foto: Ruth Matthes

Von Ruth Matthes

Spenge (WB). Bei Eckhard Lechtermann klingelt nach dem verheerenden Brand in seiner Mantershagener Werkstatt am Dienstagabend pausenlos das Telefon. „Es ist rührend, wie viele Menschen mir ihre Hilfe anbieten, ihre Maschinen, Unterstellmöglichkeiten und vieles mehr“, sagt der Tischler. „Sogar der Bürgermeister hat angerufen und seine Unterstützung angeboten.“

Der 60-Jährige kann es immer noch nicht fassen, dass die gesamte Werkstatt, die er 1996 von seinem Schwiegervater Helmut Heining übernommen hat, durch einen Blitzschlag so bis auf die Grundmauern abbrennen konnte. „Es ging alles so rasend schnell“, blickt er zurück. „Ich hörte es krachen und schon war es taghell. Kurz danach schlugen schon die Flammen aus dem Lüftungsrohr der Filteranlage des Spritzraums.“

Eckhard Lechtermann vor der abgebrannten Tischlerei. Foto: Ruth Matthes Eckhard Lechtermann vor der abgebrannten Tischlerei. Foto: Ruth Matthes

Er hätte noch versucht mit dem Feuerlöscher das Feuer im Spritzraum zu löschen, aber es war aussichtslos. Lechtermann kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. „Es war aber nicht schlimm, mir geht es wieder gut“, sagt er. Zumindest körperlich. „Man denkt natürlich ständig darüber nach, wie es nun weitergeht. Von dem gerade fertig gestellten Großauftrag ist nichts mehr da. Die Maschinen sind unbrauchbar. Ich habe nicht mal mehr ein Stecheisen. Mein Kundenbuch ist weg. Alles ist zerstört. Die Ruine kann man nur noch abreißen.“

Zwei Mitarbeiter

Die Kripo habe am Mittwochmorgen bestätigt, dass die Ursache des Brandes ein Blitzeinschlag war. „Doch die Versicherung will noch ihren eigenen Gutachter schicken“, berichtet Lechtermann. Auch das Inventar sei mitversichert gewesen, „doch für die Maschinen, die schon abgeschrieben waren, bekomme ich natürlich nicht mehr den Wert, den sie für mich darstellten.“

Der Tischlermeister, der zwei Angestellte hat, wollte die Werkstatt noch einige Jahre weiterführen und dann an einen Mitarbeiter weitergeben, der Interesse signalisiert hatte. „Das hat sich nun alles zerschlagen“, bedauert er. Ob er mit 60 Jahren noch einmal von vorne anfangen soll? Er weiß es noch nicht. „Zunächst muss ich sehen, was die Versicherung sagt. Vielleicht beschränke ich mich künftig auf die Sargtischlerei.“ In der letzten Zeit habe er neben Fenstern, Türen, Treppen und Möbeln schon einige Aufträge für Bestattungen gehabt.

Dank an die Helfer

Lechtermann ist bei aller Trauer um den Familienbetrieb froh, dass die Flammen nicht auf die Nachbarhäuser übergesprungen sind. Auch er wohnt gleich nebenan. „Ich kann den Feuerwehrleuten nur danken. Sie waren teilweise neun Stunden im Einsatz.“ Auch die Nachbarn hätten ihm zur Seite gestanden, obwohl sie auch betroffen waren. „In der näheren Umgebung sind die Steckdosen aus den Wänden geflogen, die Heizungen sind defekt und auch das Telefonnetz ist unterbrochen“, fasst Lechtermann die Blitzschäden zusammen. „Die Telekom muss mit dem Bagger anrücken, um das Kabel zu reparieren.“