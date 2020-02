Von Annika Tismer

Spenge (WB). 34 Jahre hat Wolf-Dieter Fißenebert den Heimatverein Spenge als Vorstandsmitglied geprägt, 18 Jahre davon als Vorsitzender des Vereins. Diese Ära ist am Freitagabend zu Ende gegangen. Fißenebert hat sein Amt an eine Jüngere weitergegeben.

Mit der erst 34 Jahre alten Ricarda Kurschel konnte eine Nachfolgerin gefunden werden, die sich mit der Führung eines Vereins bereits auskennen dürfte. Denn ihre Mutter Brigitte Gorges ist Vorsitzende des Gartenbauvereins und möchte ihre Tochter so gut wie möglich unterstützen. „Für uns war klar, dass es mit dem Heimatverein unbedingt weitergehen muss. Deshalb hat meine Tochter das Amt übernommen und ich werde ihr so gut wie möglich helfen“, sagte Gorges.

Fißenebert ist Ehrenvorsitzender

Unterstützung wird sie aber sicher auch von Fißenebert bekommen, der in der Jahreshauptversammlung zum Ehrenvorsitzenden des Heimatvereins gewählt wurde. „Denn mein Herz schlägt natürlich auch weiterhin für den Heimatverein. Ich bin ja nicht weg, sondern nur als Vorsitzender zurückgetreten“, sagte er. Erfreulich sei für ihn, dass mit einer jungen Vorsitzenden möglicherweise auch jüngere Menschen angesprochen werden könnten. Dieses Ziel möchte auch Kurschel, die Mutter zweier Kinder ist, verfolgen. „Ein erstes Projekt soll ein Kindertag mit Ostereiersuche an der Werburg werden“, sagte sie.

Bewährtes weiterführen

Aber auch Bewährtes soll weitergeführt werden. Hier hat Fißenebert gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern viele Meilensteine gesetzt, die den Verein zu dem gemacht haben, was er ist. Neben vielen Wanderungen hat das Team auch unzählige Ausflüge oder Feste organisiert. „Das alles ist aber immer nur durch unglaublich viel Engagement und Hingabe möglich gewesen“, betonte Bürgermeister Bernd Dumcke und lobte Fißeneberts Arbeit der vergangenen Jahrzehnte.

Doch nicht nur er wurde gelobt und verabschiedet. Auch die bisherige Schriftführerin Ursula Glatzel ist zurückgetreten. „Seit 1974 hat sie den Verein bereichert und ist uns allen immer ein großes Vorbild gewesen“, betonte Wolf-Dieter Fißenebert. Ihre Nachfolge wird Andreas Feuchert antreten.

Ein weiterer Nachfolger musste für Anita Biermann gefunden werden, die seit 2005 für die Kasse zuständig gewesen ist. „Es ist bemerkenswert, dass sie es in all den Jahren geschafft hat, so gut mit dem Geld zu wirtschaften, dass es nie eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags geben musste“, sagte Fißenebert. Nachfolger ist Hans Janzen, der von der 2. Kassiererin Brigitte Gorges unterstützt wird.