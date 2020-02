Wie Wehrführer Thomas Reschke mitteilt, wurde der Löschzug Lenzinghausen um 12.27 Uhr an die Mühlenburger Straße gerufen. Aufgrund der Regenfälle seien Wasser und Schlamm vom Feld auf einen Radweg und eine Straße gespült worden, die dadurch nur noch eingeschränkt befahrbar gewesen seien. Mit Hilfe von Sandsäcken wurde das Wasser so umgeleitet, dass es in den angrenzenden Graben fließen konnte.

Wenig später kippte an der Bussche-Münch-Straße eine große Buche auf die Straße. Die Mitglieder des Spenger Löschzugs räumten die Straße wieder frei. Der Energieversorger wurde dazugerufen, um eine Freileitung für die Straßenbeleuchtung zu reparieren, die beschädigt worden war.

Eine Buche kippte auf die Bussche-Münch-Straße. Foto: Feuerwehr Spenge

Dem aufgeweichten Erdreich hielt auch ein Apfelbaum an der Raiffeisenstraße nicht Stand. Der Löschzug Spenge beseitigte am Nachmittag auch diesen Baum, der nach seinem Sturz auf die Straße ragte.

Am Montagmorgen rückte die Löschgruppe Hücker-Aschen dann zum Wehr an der Warmenau aus. Durch den Regen war das Gewässer angestiegen und drohte bei weiterem Anstieg in das angrenzende Gebäude zu laufen. Mit Hilfe von Sandsäcken errichteten die Einsatzkräfte einen Damm und entfernten einen Ast aus dem Wehr, der das Wasser am Abfließen hinderte.