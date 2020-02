In der Silvesternacht 2018 soll ein Vater seine damals sechs und neun Jahre alten Söhne dazu gebracht haben, aus dem Fenster auf das schräg abfallende Dach dieses Hauses am Spenger Lönsweg zu springen. Foto: Daniel Salmon

Spenge (WB/mor/rkl). Die dramatischen Ereignisse in der Neujahrsnacht des Jahres 2018 haben bundesweit Bestürzung ausgelöst: Volltrunken soll ein Vater seine beiden Söhne – damals sechs und neun Jahre alt – gedrängt haben, aus dem Fenster seiner Wohnung im zweiten Stock zu springen. Nun soll der 40-Jährige sich vor dem Amtsgericht Herford verantworten. Die Verhandlung ist für Freitag 6. März, angesetzt.

Wie berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld den Vater nicht wegen versuchter Tötung oder gefährlicher Körperverletzung angeklagt, sondern wegen Vollrauschs. Dieser sei laut der vorsitzenden Richterin des Herforder Schöffengerichts, Alea Blöbaum, ebenfalls strafbar. Im Prozess werde das Gutachten eines forensischen Sachverständigen vorgestellt, das klären soll, ob der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt muss.

„Alkoholproblem in den Griff bekommen“

Wie dessen Anwalt Dr. Carsten Ernst erklärt, habe der Trockenbauer mittlerweile sein Alkoholproblem in den Griff bekommen. Nach den Vorfällen der Silvesternacht habe er sich selbst in eine Langzeit-Therapie begeben. Das Gutachten liege auch dem Anwalt noch nicht vor.

Aus seiner Sicht sei es aber – vor allem mit Rücksicht auf die Kinder, die womöglich aussagen müssten – sinnvoll, keine Hauptverhandlung durchzuführen, sondern einen Strafbefehl zu erlassen. »Alles andere als eine Bewährungsstrafe kommt ohnehin nicht in Frage«, so der Anwalt. Die Situation habe sich komplett beruhigt. Der familiäre Zusammenhalt sei mittlerweile wieder hergestellt.

Das Strafbefehlsverfahren ist ein vereinfachtes Verfahren zur Bewältigung der leichten Kriminalität durch einen schriftlichen Strafbefehl. Die Besonderheit des Strafbefehlsverfahrens liegt darin, dass es zu einer rechtskräftigen Verurteilung ohne mündliche Hauptverhandlung führen kann.

Vater soll Söhne genötigt haben, aus dem Fenster zu springen

Dem 40-jährigen Vater wird vorgeworfen, am 1. Januar 2018 gegen 0.30 Uhr seine Söhne dazu gebracht zu haben, aus dem zweiten Stock auf die Straße zu springen. Die Jungen hatten den letzten Abend des Jahres 2017 in der väterlichen Wohnung im Lönsweg in Spenge verbracht. Dann entschied sich der Vater dazu, bei Nachbarn zu feiern. Er trank reichlich Alkohol, die spätere Blutprobe ergab einen Wert von 2,5 Promille.

Wegen seiner Trunkenheit verdarb der Spenger, der kurz vor Weihnachten von seiner neuen Freundin verlassen worden sein soll, den anderen im Verlauf des Abends offensichtlich den Spaß. Er wurde von den Nachbarn gebeten, die Wohnung zu verlassen. Es kam zum Streit. Zuhause ging der Vater seine Kinder an. Tenor: »Wenn ihr nicht aus dem Fenster springt, schmeiß’ ich euch raus!«

So nahm die Tragödie ihren Lauf. Die beiden Jungs öffneten das Fenster und sprangen nachein­ander auf das steil abfallende Dach. Auf den nassen Pfannen rutschten sie mehr als sechs Meter in die Tiefe. Ein Rentner fand die Kinder verletzt am Boden liegend.

Wenig später nahm das Amtsgericht den Vater wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, aus der er aber im März 2018 entlassen wurde.