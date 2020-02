Von Ruth Matthes

Spenge (WB). Ein Investor interessiert sich für die ehemalige Musikkneipe „Irrlicht“ am Hücker Moor. Er möchte dort einen Festsaal für Seminare und Hochzeiten sowie ein Gesellschaftshaus eröffnen. Was damit gemeint ist, darüber spekulierten die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung der Stadt Spenge am Dienstag in ihrer Sitzung.

„Leider ist die Bauvoranfrage sehr knapp gehalten“, erklärte Sabrina Held, Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung. Konkretes zur beabsichtigten Nutzung des Gebäudes, das „mit einigen kleineren Umbauten“ wieder in Betrieb genommen werden soll, habe der Antragsteller leider nicht mitgeteilt. Sie konnte nur so viel sagen: Geplant sei ein Raum mit 22 Plätzen, ein größerer mit maximal 48 sowie ein Veranstaltungssaal mit 162 Stühlen. Ob er pachten oder kaufen wolle, sei ebenfalls unklar.

Saaldach eingestürzt

Fachbereichsleiter Bernd Pellmann wunderte sich über die angegebenen Öffnungszeiten. „Welcher Festsaal ist sonntags bis 1 Uhr nachts geöffnet?“, fragte er, und CDU-Fraktionsvorsitzender Lars Hartwig äußerte daraufhin die Sorge, dass dort jemand ein „Etablissement“ eröffnen wolle, was auch den anderen Ausschussmitgliedern nicht so abgelegen vorkam. „Das wäre definitiv nicht das, was wir uns in einem Naherholungsgebiet wünschen“, betonte Hartwig.

Er kann sich auch nicht vorstellen, dass ein Investor mit kleineren Umbauten auskomme: „Wer sich das verfallene Saal-Gebäude in letzter Zeit mal angesehen hat, weiß, dass das Dach eingestürzt ist. Da sind größere Baumaßnahmen nötig.“ Ein paar Eimer Farbe reichten nicht, damit dort eine Hochzeit gefeiert werden könne.

Kein Bestandsschutz

Ralf Sieker (UWG) wies darauf hin, dass der Bestandsschutz für die Nutzung als Gaststätte und Veranstaltungsort bereits abgelaufen sein dürfte. Dies bestätigte Held. Der Bestandsschutz betrage zwei bis fünf Jahre. Das „Irrlicht“, dass zuletzt nur noch als Feierlocation ohne regelmäßigem Kneipenbetrieb genutzt worden sei, wurde 2008 geschlossen.

Wie Held erklärte, müsse der Investor sich das Vorhaben durch die Baugenehmigungsbehörde des Kreises Herford genehmigen lassen. Die Stadt Spenge werde in diesem Fall um das gemeindliche Einvernehmen gebeten. Die Entscheidung dazu vertagte der Ausschuss jedoch in Anbetracht der mageren Informationslage auf die nächste Sitzung. Der Kreis wurde bereits gebeten, nähere Informationen einzuholen.

Eigentürmer will verkaufen

Sieker bezweifelte, dass es sinnvoll sei, an diesem verkehrstechnisch nicht optimal angebundenen Stelle ohne Parkplätze einen Festsaal zu unterstützen. Wie Held erklärte, liege das Grundstück im Landschaftsschutzgebiet. Es sei zu bedenken, was sich in die Umgebung des Biotops Hücker Moor gut einfüge.

Der Besitzer des Grundstücks, Walter Tusch, erklärte auf Anfrage, er wolle das Grundstück verkaufen und nicht verpachten, entweder in zwei Teilen oder in einem. Für das Grundstück mit dem vorderen Haus, in dem früher die Gastronomie war, möchte er 205.000 Euro haben, für das hintere Grundstück, auf dem der Saal steht, 251.000 Euro, zusammen 385.000 Euro.

Kein Rotlicht-Betrieb

„So weit ich weiß, möchte der potenzielle Käufer das Haus wieder so herrichten, wie es einmal war“, erklärte Tusch. Spekulationen, es könne hier ein Bordell geplant sei, wies er von sich: „Ich verkaufe meinen Grund und Boden definitiv nicht an jemanden, der hier einen Rotlicht-Betrieb eröffnen möchte.“ Dafür seien ihm das Objekt und das Grundstück viel zu schade. „Es soll wieder richtig schön werden“, betonte er. Tusch hatte den Gastronomiebetrieb 1993 als Gaststätte, Tanz-Café und Hotel-Garni renoviert und modernisiert.