Von Christina Bode

Spenge (WB). Darüber, dass die Stadt Spenge sich bemühen soll, klimaschonend zu handeln, sind sich Politik und Verwaltung einig. Die konkreten Vorschläge, die Grünen-Fraktionsvorsitzender André Schröder in Anträgen an den Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss formuliert hatte, sorgten allerdings in der Sitzung am Dienstag für hitzige Debatten.

Nachdem die Ausschussmitglieder den Grundsatzbeschluss gefasst hatten, bei ihren Entscheidungen künftig stets den Klimaschutz zu bedenken, gab es ein rege Diskussion über die Anträge der Grünen. Schröder hatte vorgeschlagen, Schottergärten und versiegelte Flächen in zukünftigen Bebauungsplänen zu untersagen.

Gegen „Verbotsmoral“

Die Verwaltung sollte in einer Kampagne über die negativen Auswirkungen von Versiegelung und Verschotterung aufklären und ein Anreizsystem für die Umwandlung in naturnahe Gärten schaffen. Mögliche Fördergelder sollten dafür eingesetzt werden. Darüber hinaus solle die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Schotterbeete begrünen.

SPD und UWG waren mit der „Verbotsmoral“ der Grünen nicht einverstanden. „Wir sehen in dem Verbot der Schottergärten einen erheblichen Eingriff in das Eigentumsrecht“, sagte Ralf Sieker (UWG). Er wolle nicht irgendwann Verwaltungsmitarbeiter auf der Suche nach Verstößen durch private Gärten laufen sehen. Rainer Kalla, beratendes Mitglied, sah das ähnlich: „Die Leute haben ihre Gärten bewusst so angelegt und viel Geld dafür ausgegeben. Man wird keinen einzigen finden, der jetzt seine Beete abräumt.“

Beitrag der Stadt

Einig waren sich die Ausschussmitglieder darüber, neue Bebauungspläne so zu gestalten, dass Schottergärten verhindert werden. Mit sieben Ja-Stimmen (CDU und Grüne) und sechs Gegenstimmen (SPD und UWG) wurde der Antrag der Grünen mit kleinen Einschränkungen angenommen.

Dass städtische Flächen, vor allem die Baumscheiben in Eschstraße und Arndtstraße geschottert wurden, hätte seinen Grund, erklärte Bürgermeister Bernd Dumcke. Während an anderen Stellen teilweise Anlieger die Beete pflegten, hätte sich die Abstimmung mit den Anliegern der Eschstraße schwierig gestaltet. „Auch Bodendecker machen Arbeit“, sagte er. Außerdem hätte der Bauhof schon jetzt mehr Aufgaben als Kapazitäten. „Unsere Haushaltslage lässt es nicht zu, weitere Mitarbeiter einzustellen“, sagt er.

Baumpflanzaktion

Hans-Jürgen Fischer (SPD) hielt es für unnötig, solch kleine Stellen aufwändig umzugestalten. Vielmehr begrüße er Baumpflanzaktionen wie die der Realschule. Einzig das Schotterbeet vor der Feuerwache an der Eschstraße sollte beseitigt werden.

Lars Hartwig sah es als inkonsequent an, zu beschließen, dass Bürger keine Schottergärten anlegen sollen, die Stadt selbst aber nichts ändert. So ging dieser Antrag, ebenso wie der Auftrag an die Verwaltung, zu prüfen, ob Bushaltestellen begrünt werden können, mit sieben Ja-Stimmen durch.

Grüne Bushaltestellen

In Sachen Bushaltestellen konnte Abteilungsleiterin Sabrina Held direkt für Klarheit sorgen. „Die Statik der Wartehäuschen ist nicht für das Bepflanzen ausgelegt, auch nicht die der Häuschen, die neu bestellt wurden“, sagte sie. Dumcke sah in der Idee außerdem ein schlechtes Kosten-/Nutzen-Verhältnis. „Es macht viel mehr Sinn, große Flächen, wie es zum Beispiel demnächst an der Grundschule Spenge-Mitte geplant ist, zu begrünen.“

Einigkeit herrschte darüber, bienenfreundliche Stauden an Bürger auszugeben. Für den Frühling 2021 soll eine solche Aktion in Angriff genommen werden.