Private Osterfeuer soll es im Kreis Herford nicht mehr geben – das wird auch die Veranstaltungen in Nachbarschaften betreffen. Foto: dpa

Von Christina Bode

Spenge (WB). In Spenge war es bislang Gang und Gäbe, dass sich private Gruppen oder Nachbarschaften in gemütlicher Runde zum Osterfeuer getroffen haben. Das möchte der Kreis Herford jetzt nicht mehr dulden. Die Kreisverwaltung sieht darin einen Verstoß gegen das Abfallrecht. Bei den Spenger Politikern hat diese Entscheidung am Dienstagabend für Empörung gesorgt.