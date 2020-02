Von Ruth Matthes

Spenge(WB). Einen Überraschungscoup haben CDU und Bündnis 90/Die Grünen in Spenge gelandet: Sie haben erstmals einen gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten gekürt. CDU-Fraktionsvorsitzender Lars Hartwig wurde am Donnerstagabend sowohl von der Mitgliederversammlung seiner Partei als von den Mitgliedern der Grünen gewählt.

„Wir haben im Vorfeld Gespräche geführt und festgestellt, dass wir auf derselben Wellenlinie liegen“, sagte Hartwig. Er sei zuversichtlich, dass CDU und Grüne gemeinsam „richtig viel erreichen und die Wahl gewinnen können“. „Nach zehn Jahren in der Opposition wird es Zeit, dass wir endlich wieder etwas gestalten und Spenge attraktiver machen können“, erklärte der 41-Jährige.

Kein Widerspruch

Die CDU sehe ihre Kernkompetenz in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, die Grünen in der Umwelt- und Klimapolitik. „Ich bin der Überzeugung, dass Wirtschaftsförderung und Klimaschutz kein Widerspruch sein müssen“, betonte der Wirtschaftwissenschaftler, der im Controlling einer Sparkasse arbeitet.

André Schröder, Sprecher der Ratsfraktion der Grünen, erklärte, der Ortsverband habe in den vergangenen Monaten intensiv an der inhaltlichen Ausrichtung für die nächste Legislaturperiode des Stadtrates gearbeitet und sehe seine Schwerpunkte in Klimaschutz, sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe sowie der Schaffung bezahlbaren Wohnraums. In Sachen Bürgermeister hätten die eigenen Personalressourcen nicht gereicht und auch von außerhalb hätte niemand gewonnen werden können. In diversen Gesprächen mit den anderen Parteien hätte sich gezeigt, dass es mit Lars Hartwig die meisten Übereinstimmungen in den Positionen gebe.

Überraschung

So sprachen sich am Donnerstag bei zwei Enthaltungen alle Grünen-Mitglieder für Hartwig als Bürgermeisterkandidaten aus. Bei der CDU erhielt der Vater zweier Kinder (3 und 4) und Ehemann der stellvertretenden Kreisvorsitzenden, Katharina Hartwig, alle 26 Stimmen.

Auch für die meisten Christdemokraten war die Kooperation eine Überraschung. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Reinhold Hübers, zeigte sich zuversichtlich, dass die Kooperationsvereinbarung, die beide Seiten am Abend unterschrieben, eine Basis für eine fruchtbare Zusammenarbeit sein könne. Es sei wichtig, dass man miteinander könne, und das sei mit den Grünen der Fall. Dazu gehöre auch, Strittiges auszudiskutieren.

Kernthema der CDU

Stadtverbandsvorsitzender Michael Schönbeck hob hervor, dass die Bewahrung der Schöpfung ein Kernthema der Union sei. Da sei man nahe bei den Grünen. Er stellte aber auch klar, dass die Kooperation nicht bedeute, dass die Parteien im Wahlkampf nicht ihre eigenen Ziel verfolgen.