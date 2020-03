Aus dem zweiten Obergeschoss dieses Hauses am Lönsweg sprangen die Kinder in der Silvesternacht 2017/18. Foto: Daniel Salmon

Von Ruth Matthes

Spenge (WB). Der Vater, der in der Silvesternacht 2017/18 seine Söhne veranlasst haben soll, aus dem Fenster seiner Wohnung im Spenger Lönsweg zu springen, ist am Freitag zu einer Bewährungsstrafe von 20 Monaten verurteilt worden. Das Gericht ging von einem fahrlässigen Vollrausch aus, in dessen Folge es zu einer gefährlichen Körperverletzung kam.