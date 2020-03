Von Kathrin Weege

Spenge (WB). Seit 20 Jahren rollt der Bürgerbus in Spenge, hat inzwischen mehr als 175.000 Fahrgäste aus den abgelegenen Ortsteilen in die Innenstadt gebracht. Doch dieser Service gerät in Gefahr. Das Problem: Die Fahrer dürfen nur Busse mit einem Gewicht von bis zu 3,5 Tonnen steuern. Die neuen Fahrzeuge aber sind schwerer geworden. So hatten die Spenger bereits Schwierigkeiten, einen neuen Bus zu bekommen.