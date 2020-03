Von Ruth Matthes

Spenge/Enger (WB). Seit Mittwochmorgen dürfen die Bekleidungsgeschäfte wegen der Corona-Pandemie nicht mehr öffnen. Das trifft auch die Läden „Crosby“ in Spenge und „Catari“ in Enger schwer. Die Inhaber, Janne und Kerstin Struck sowie Jürgen Fellbaum, setzen in der Not aufs Internet.