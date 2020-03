Floristin Anke Rudel möchte mit ihren bunten Frühlingsschalen etwas Farbe in den Alltag der Bewohner des St.-Martins-Stiftes in Spenge bringen. Im Innenhof, von den Zimmern aus gut zu sehen, hat sie ihre Blumenkübel aufgestellt. Foto: Ruth Matthes

Von Ruth Matthes

Spenge (WB). Floristin Anke Rudel kämpft wie viele Selbstständige in Corona-Zeiten mit Zukunftsängsten. Doch die 53-Jährige lässt sich nicht unterkriegen – und denkt an diejenigen, die angesichts der Pandemie besonders gefährdet und von ihren Lieben getrennt sind: Sie versorgt die Senioren des Martins-Stiftes mit Blumen.

„Als ich vorige Woche Mittwoch in den Laden kam, erhielt ich um 8.30 Uhr die Mitteilung vom Verband, dass ich sofort schließen müsse“, blickt Anke Rudel zurück. „Ich war total geschockt.“ Seit 24 Jahren führt sie „Ankes Blumenstube“ an der Poststraße in Spenge – „sieben Tage die Woche mit Herzblut“. So etwas hatte sie noch nicht erlebt.

„Ich habe ein Schild in den Laden gehängt, dass ich für Kunden telefonisch erreichbar bin, da ich ja nur noch in der Werkstatt arbeiten durfte“, erzählt sie. Doch wohin mit den 150 bunten Tulpen, die bereits geliefert waren, aber nicht mehr verkauft werden konnten? „Da ich das Heim schon lange beliefere, kamen mir sofort die Bewohner des Martins-Stiftes in den Sinn“, sagt Rudel. „Die sind in diesen Zeiten sicher dankbar für ein paar fröhliche Frühlingsblumen, dachte ich.“

Ein Blütenmeer

Und so war es auch. „Die Senioren haben sich sehr gefreut. Wir hatten hier ein richtiges Blütenmeer im Haus“, erzählt Einrichtungsleiter Dr. Matthias Kramer. Denn nicht nur Anke Rudel hatte an das Heim gedacht: Der Großhändler, der die Floristin beliefert, hatte dieselbe Idee.

Mittlerweile haben sich sowohl bei ihr als auch im Seniorenheim die Dinge noch einmal geändert. „Am Montag habe ich erfahren, dass ich eigentlich mit bestimmten Sicherheitsvorkehrungen doch hätte öffnen dürfen“, sagt die Ladeninhaberin. Nach längerem Zögern entschloss sie sich, am heutigen Freitag wieder zu eröffnen. Mit eingeschränkten Zeiten: montags bis freitags von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr. „Ich hoffe, dass mir so nicht das gesamte Ostergeschäft entgeht.“ Für ihre Mitarbeiterin hat sie Kurzarbeit angemeldet.

Besuchsverbot im Heim

Während sie wieder ein wenig Hoffnung schöpft, dürfen die Heimbewohner, die zuvor zumindest eine Person pro Tag für eine Stunde sehen durften, seit Montag überhaupt keinen Besuch mehr bekommen. „Das ist ein harter Einschnitt für sie und ihre Angehörigen“, sagt Kramer. Nur noch in absoluten Ausnahmefällen wie der Sterbebegleitung dürften Verwandte ins Haus.

„Wir haben auch alle internen Veranstaltungen abgesagt. Die Wohnbereiche sind streng getrennt voneinander. Das ist für viele Bewohner sehr schwer“, so der Leiter. Die Angehörigen zeigten viel Verständnis für die Einschränkungen, begrüßten sie teils sogar, da sie ihre Eltern schützten. Die 115 Mitarbeiter müssten privat soziale Kontakte auf ein Minimum reduzieren, um im Job niemanden zu gefährden.

Schmerzliche Trennung

Wie schmerzlich für manche Angehörige die Trennung ist, weiß auch Anke Rudel. „Ich hatte den Auftrag einer Frau, einen schönen Blumenstrauß zum Heim zu liefern mit einer Karte, auf der stand: ‚Anstatt Besuch – sei umarmt.‘ Das bewegt einen schon.“

Auch sie denkt weiterhin an die alten Menschen: Damit sie in der Zeit des Besuchsverbots wenigstens einen schönen Ausblick haben, hat die Floristin den 87 Bewohnern vier Schalen mit Narzissen, Hornveilchen, Bellis, Perlhyazinthen, Tulpen und Ginster bepflanzt und an den Brunnen im Hof gestellt.

Kommentar

Die Sonne scheint, die Blätter sprießen und die ersten Blumen schießen aus der Erde. Eigentlich sollten die Bewohner des Martins-Stifts jetzt an die frische Luft gehen, sich von Angehörigen durch den Garten schieben lassen oder einfach im Innenhof die Sonne genießen. Doch in Zeiten von Corona und Besuchsverbot ist alles anders. An die frische Luft dürfen die Bewohner nur, wenn die Mitarbeiter einmal Zeit haben, sie einzeln zu begleiten.

Da ist es für die Senioren unbezahlbar, dass sich Anke Rudel angesichts ihrer Existenzsorgen nicht in den eignen vier Wänden verkriecht, sondern den Blick auf die anderen lenkt und versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Sie bringt als Floristin ganz selbstverständlich ihr Können für die Gemeinschaft ein. Glücklicherweise ist sie damit nicht allein. Andere helfen, indem sie Masken nähen, Videogrüße verschicken, Einkaufshilfen oder ein gutes Gespräch am Telefon anbieten. Vorbildlich!

Das Stift hat mittlerweile noch 2000 Stiefmütterchen-Töpfe gespendet bekommen. Klar, dass es Anke Rudel ist, die sie in Kästen, Beete und Gärten pflanzt. Ruth Matthes