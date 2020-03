Die Sanierungsarbeiten am historischen Hühnerhaus im Katzenholz gehen gut voran. Die Front ist bereits mit frischen Balken und Lehmsteinen versehen worden. Foto: Ruth Matthes

Von Ruth Matthes

Spenge (WB). Wer in diesen Frühlingstagen einen Spaziergang durch das Spenger Katzenholz unternimmt, trifft dabei auf fleißige Handwerker, die sich um die Sanierung des denkmalgeschützten Hühnerhauses kümmern. Und sie kommen gut voran.

Wo vor einigen Wochen noch leere Fachwerkfächer für Durchblick sorgten, sind mittlerweile viele wieder verfüllt. Wie Architekt Stefan Bäunker berichtet, sind die Fachleute gerade mitten in den Rohbauarbeiten. „Das Fachwerk ist größtenteils saniert, die morschen Balken sind ausgewechselt und durch neue Eichenbalken ersetzt worden“, erklärt er. „Historisch getreu wurde mit Holznägeln gearbeitet und verzapft.“

Um an die altersschwachen Balken zu gelangen, mussten die Gefache zunächst geleert werden. „Derzeit sind wir dabei, sie mit Lehmsteinen und -mörtel wieder zuzumauern“, berichtet Janis Nöh-Pott, der vor Ort die Arbeiten der Zimmerei Carl-Maria von Spiegel leitet. Die Firma aus Preußisch-Oldendorf ist Spezialist für die Sanierung historischer Fachwerkhäuser, den Lehmbau und den ökologischen Hausbau.

Bodenschwellen ausgetauscht

Auch die maroden Bodenschwellen haben die Fachleute ausgetauscht. Foto: Ruth Mattehs

„Sind die Gefache vollständig aufgefüllt, verputzen wir die Innenwände mit Lehm“, erläutert Nöh-Pott. „Die Außenwände werden mit einem natürlichen Kalk-Zement-Putz versehen, der wetterbeständiger ist als der Lehmputz.“ Die Frontseite, in der sonst das Deelentor prangt, ist bereits mit neuen Balken und Steinen versehen worden.

Auch die maroden Bodenschwellen haben die Fachleute ausgetauscht. „Um an die alten Schwellen zu kommen, haben wir die Konstruktion mit Stahlstützen stabilisiert“, erklärt der Zimmerer. Auf der vom Haupteingang aus rechts liegende Seite ist die alte Bodenkonstruktion ausgekoffert worden. „Hier wird neu betoniert“, so Nöh-Pott.

Arbeiten seit Ende Februar

Zimmerer Janis Nöh-Pott mauert die entkernten Gefache mit Lehmsteinen wieder zu. Foto: Ruth Matthes

Wie Stefan Bäunker erklärt, erhalten die Innenseiten der Außenwände eine Dämmung aus Holzweichfaserplatten. „Darauf wird eine Wandheizung mit Lehmputz aufgebaut.“ Das sei sowohl ökologisch als auch denkmalgerecht.

Seit Ende Februar wird am Hühnerhaus im Katzenholz gearbeitet. Der Architekt ist zuversichtlich, dass die Sanierung in vier Monaten abgeschlossen ist. Sie läge gut in der Zeit.

Die Arbeiten betreffen hauptsächlich das Erdgeschoss. Dabei bleibt die Raumaufteilung bestehen, nur der Sanitärbereich, der auch vom benachbarten Waldkindergarten genutzt wird, soll behindertengerecht erweitert werden, ein Abstell- wird zum Technikraum. Im Anbau soll eine Teeküche entstehen. Damit das Haus besser genutzt werden kann, erhält es eine Gasheizung.

Land übernimmt 360.000 Euro

Ermöglicht wurden die Bauarbeiten durch einen Landes-Zuschuss von 360.000 Euro, der 80 Prozent der Sanierungskosten ausmacht. Den Rest zahlt die Stadt Spenge dazu.

Das denkmalgeschützte Fachwerkhaus aus dem Jahre 1847 wird von der IG Katzenholz und dem Hegering für Vereins- und Bildungsarbeit, als Treffpunkt, für Naturpädagogik und Heimatkunde, Ausstellungen und Lesungen genutzt.