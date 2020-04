Von Kathrin Weege

Spenge (WB). Aufregende Wochen in Südafrika, ein Rückholflug, bei dem das Ticket erst auf den letzten Drücker kam, und Probleme bei der Einreise nach Deutschland: Ann Thenhausen hat einiges erlebt, als sie ihre 91-jährige Mutter Mona Ward von Pretoria nach Deutschland geholt hat. Jetzt aber sind beide wirklich „angekommen“ und können das schöne Wetter mit der Familie im Garten in Spenge genießen.

Ann Thenhausen war Mitte März nach Südafrika geflogen, um ihrer Mutter, die in Pretoria lebt, beim Hausverkauf zu helfen und um sie danach nach Deutschland zu holen. „Wir haben zu Hause in Spenge alles umgebaut, damit sie bei uns leben kann. Sie ist zwar mit ihren 91 Jahren noch richtig fit, aber nachdem mein Vater gestorben war, wollten wir sie nicht alleine in Südafrika lassen“, erzählt die 57-Jährige.

Am Mittwoch vor Ostern sollte es schließlich mit einem Rückholflug des Auswärtigen Amtes zurück nach Deutschland gehen. Nach einem Lockdown wegen der Corona-Krise war auch in der Republik Südafrika der Flugverkehr eingestellt worden.

Per Polizeieskorte zum Flughafen

„Meine Mutter hatte ihr Ticket schon, meines kam erst am Tag des Rückholfluges an“, berichtet Thenhausen. Was sich erst hinzog, ging plötzlich ganz schnell. Alle, die an dem Tag von Johannesburg ausgeflogen werden sollten, versammelten sich an einer deutschen Schule in Pretoria. „Wir waren dort etwa drei Stunden, haben auch Essen bekommen. Die Botschafter haben mit uns gesprochen. Man hat sich toll gekümmert“, erzählt Ann Thenhausen. Reisebusse, begleitet von einer Polizeieskorte, brachten die Gruppe zum Flughafen.

„Dort war nur für uns geöffnet worden. Sonst war dort niemand“, berichtet die Spengerin von der außergewöhnlichen Situation. Hunde überprüften die Koffer, bei den Reisenden erfolgte ein Gesundheitscheck mit Fiebermessen.

Etwa 270 Leute seien in den Flieger von South African Airlines eingestiegen. „Wegen ‚Social Distancing‘ war er nicht voll gemacht worden“, so Thenhausen. Nach knapp elfstündigem Flug landeten sie und ihre Mutter gegen 9 Uhr in Frankfurt, wo schon die Familie auf sie wartete.

Probleme bei der Einreise

Doch ganz so schnell ging es dann doch nicht. „Meine Mutter hat keinen deutschen Pass und aktuell dürfen nur Deutsche einreisen. Drei Stunden haben wir bei der Polizei gesessen. Die Beamten haben immer und immer wieder mit Vorgesetzten telefoniert. Schließlich aber konnten wir gehen“, erzählt die Spengerin.

Erst um 17 Uhr waren sie erschöpft, aber glücklich zu Hause. In Quarantäne mussten die beiden Frauen nicht. Wären sie einen Tag später gelandet, hätten die Vorschriften anders ausgesehen. „Ich bin dennoch erst einmal freiwillig acht Tage mit meiner Mutter zu Hause geblieben. Aber durch den Lockdown in Südafrika hatte ich seit Wochen keine Sozialkontakte“, so Ann Thenhausen.

Sie ist froh, dass sie nun wieder bei ihrem Mann und ihren beiden Kindern ist – und endlich bei bestem Wetter wieder zu den Pferden in den Reitstall kann.