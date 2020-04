Die Dieckmannsche Mühle in Hücker-Aschen wird in den nächsten Monaten saniert. Der erste Schritt ist gemacht. Foto: Ruth Matthes

Von Ruth Matthes

Spenge(WB). Die Sanierungsarbeiten an der denkmalgeschützten Wallholländer Mühle in Hücker-Aschen haben begonnen. In den vergangenen Tagen haben Mitarbeiter der Firma IRT (Innovative Restaurierungstechnik) aus Lippstadt zum Auftakt das Mauerwerk und die Holzkonstruktion der Mühle mit Wärme behandelt, um Schädlinge zu vertreiben.