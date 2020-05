So wie auf diesem Parkplatz in Speyer sollen am Wochenende auch in Halle Filme im Autokino gezeigt werden. Foto: dpa

Von Christina Bode

Spenge/Halle (WB). Seit Mitte März können Nicole und Patrick Kulemann im Spenger Zentral-Theater keine Filme mehr zeigen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten sie ihr kleines Kino an der Poststraße vorübergehend schließen. Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, versuchen sich Kulemanns an einem neuen Projekt: Von Freitag an bis mindestens Mitte Juni gibt es ein Autokino auf dem Parkplatz der OWL Arena in Halle.