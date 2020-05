Von Christina Bode

Spenge/Enger (WB). Wer die Regenbogen-Gesamtschule betreten möchte, muss sich zunächst die Hände desinfizieren. Im Einbahnstraßen-System gelangen die Schüler zu ihren Klassenräumen, in denen sie an Einzeltischen unterrichtet werden. Ausreichend Abstand und regelmäßige Desinfektion sind das oberste Gebot. Ähnlich sieht es derzeit an der Realschule Enger und am Widukind-Gymnasium aus.

Der Unterricht an den weiterführenden Schulen geht langsam wieder los. Von Normalität kann aber noch lange nicht die Rede sein. Von heute an werden die ersten Jahrgänge unterrichtet, ab dem 26. Mai dürfen alle Schüler wieder zur Schule kommen. Allerdings in sehr begrenztem Umfang. „Eltern sollten sich die Illusion nehmen, dass vor den Sommerferien noch normaler Unterricht stattfindet“, sagt Dr. Ulrich Henselmeyer, Schulleiter des Widukind-Gymnasiums.

Großer Personal- und Raumbedarf

Dadurch, dass die Klassen geteilt wurden, sei sowohl mehr Personal- als auch Raumbedarf notwendig. Im rollierenden System kämen die Jahrgangsstufen an bestimmten Tagen zum Unterricht. „In der Sekundarstufe I sind das bis zu den Sommerferien teilweise nur noch vier Anwesenheitstage“, sagt Henselmeyer.

Etwas mehr Unterricht kann an der Regenbogen-Gesamtschule stattfinden. „Wir haben es geschafft, dass alle Schüler zwei bis drei Tage pro Woche kommen können“, sagt Schulleiter Hartmut Duffert. „Da darf jetzt aber auch kein Lehrer mehr ausfallen.“ Von insgesamt 83 Lehrern gehören an der Gesamtschule 25 einer Risikogruppe an, außerdem sind einige Lehrer in die laufenden Abiturprüfungen und -korrekturen eingebunden und nicht in vollem Umfang einsetzbar.

Psychische Belastung aufarbeiten

Der Fokus liege auf den Kernfächern Mathe, Englisch und Deutsch. „Darüber hinaus ist es enorm wichtig, die Kinder aufzufangen und sie mit der psychischen Belastung, die diese Krise mit sich bringt, nicht allein zu lassen“, sagt Hartmut Duffert. Aus diesem Grund finde viel Unterricht bei den Klassenlehrern statt. Der digitale Unterricht habe in den letzten Wochen sehr gut funktioniert und werde auch weiterhin praktiziert. Derzeit laufe eine Abfrage unter Schülern, Lehrern und Eltern, was daran optimiert werden könne.

Die Fünft- und Sechstklässler der Realschule Enger kommen von heute an zweimal pro Woche zur Schule, die siebten bis zehnten Klassen einmal. Diese Tage sollen vor allem dazu dienen, um Aufgaben zu verteilen und zu besprechen. Der Rest läuft über eine digitale Lernplattform von zu Hause aus. „Die jüngeren Schüler brauchen da noch viel Unterstützung. Deshalb haben sie mehr Präsenztage in der Schule“, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Beatrix Diel.

Vor den Osterferien habe man die Schüler vor allem mit Übungs- und Wiederholungsaufgaben eingedeckt. „Jetzt müssen wir aber zusehen, dass wir im Stoff weiterkommen“, sagt Diel. In Videokonferenzen und Erklärvideos würden die Lehrer den Schülern den neuen Stoff näherbringen.

Vorbildliches Verhalten

Grundsätzlich sei der Unterricht mit den Abiturjahrgängen und Abschlussklassen bereits an allen Schulen gut angelaufen. Die Schüler würden sich vorbildlich verhalten, sich regelmäßig die Hände waschen und desinfizieren und – zumindest wenn sie sich im Gebäude bewegen – Mundschutz tragen. „Einige Schüler haben sich bei uns dafür bedankt, dass sie sich an der Schule sicher fühlen können“, berichtet Hartmut Duffert. Dennoch herrsche eine bedrückte Stimmung, hat Ulrich Henselmeyer beobachtet.

Und auch der Unterricht verändere sich. „Es findet aktuell nur noch Frontalunterricht statt. Gruppenarbeit gibt es gar nicht“, sagt Henselmeyer. Etwas Gutes habe die Krise aber mit sich gebracht: „Corona bringt uns alle digital voran“, sagt Beatrix Diel.