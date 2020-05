Von Daniela Dembert

Spenge (WB). „Eigentlich“, erzählt Eckhard Wehmeier, „wäre der Heimatverein in diesem Jahr auf dem Ahornweg im Osnabrücker Land unterwegs. Die Wanderungen wurden aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Deshalb möchten wir jetzt die heimischen Wanderwege in den Fokus rücken.“

Zu selbigen gehört der knapp 16 Kilometer lange Spangenweg. Seinen Namen erhielt der Rundweg in Anlehnung an das Spenger Stadtwappen, das das Symbol einer Fibel oder Spange als Kreis mit einem Dorn durch die Mitte zeigt.

Kleine Trampelpfade

Wer auf dem Spangenweg unterwegs sein möchte, startet am Besten vom Parkplatz am Katzenholz, gegenüber der Mühlenburg. Auf Wald-, Gras- und Feldwegen geht es durch den Werburger Wald, um den Spenger Stadtkern herum, vorbei an Dreyen und Westerenger über Lenzinghausen und wieder zurück zum Ausgangspunkt.

„Man läuft selten an Straßen entlang, das ist sehr entspannend“, versichert Walter Hollmann, Wegewart des Heimatvereins Spenge. Gemeinsam mit Kassenwart Hans Janzen, Eckhard und Beate Wehmeier ist er unterwegs, um die Markierungen entlang des Spangenwegs von Bewuchs zu befreien und bei Bedarf aufzufrischen.

Im Vorfeld der Instandhaltungsaktion ist Janzen den Weg mit dem Fahrrad abgefahren, um zu schauen, wo Nachbesserungsbedarf besteht.

„Den Spangenweg gibt es schon seit 50 Jahren“, weiß Eckhard Wehmeier zu berichten. „Früher bestand er zum Großteil aus Wirtschaftswegen der Landwirte. Heute sind es vielfach nur noch kleine Fußpfade.“ Wanderer sollten also nicht verwundert sein, wenn sie sich plötzlich nur auf einem kleinem Trampelpfad entlang eines Feldes stehend fänden: „Das ist schon richtig!“

Abkürzung ist möglich

Hans Janzen formuliert ein Anliegen: „Dem Heimatverein ist sehr wichtig, das Bewusstsein der Wanderer gegenüber der Natur und den Eigentümern, auf deren Grundstücken sie unterwegs sind, zu stärken.“ Respektvolles und wertschätzendes Verhalten werde gewünscht.

Wer auf „Nummer sicher gehen“ und nicht rein auf die Wegmarkierungen vertrauen wolle, finde den Spangenweg auch auf dem Spenger Stadtplan verzeichnet, der im Rathaus erhältlich ist, sagt Hollmann.

Natürlich gebe es auch andere Wanderwege, auf denen man sich sportlich betätigen oder die Seele inmitten der Natur baumeln lassen könne, räumt Beate Wehmeier ein, aber der Spangenweg sei besonders durch seine geringen Höhenunterschiede attraktiv. „Außerdem lässt er sich sehr gut abkürzen, sollte man nicht die komplette Tour gehen wollen. Ungeübte Wanderer finden kurze Wege zurück in die Innenstadt.“

Allerdings sei er ein reiner Wanderweg, der für Fahrradfahrer nicht geeignet sei. In den kommenden Monaten werden die Spenger Wanderwege inklusive einer Beschreibung auf der gerade neu entstehenden Homepage des Heimatvereins abrufbar sein. Bis dahin weisen die frischen Markierungen den Weg.