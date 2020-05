Spenge (HK). Eine merkwürdige Stille herrscht im Spenger Jugendzentrum Charlottenburg. Niemand quatscht an der Theke, die Tischtennisplatten bleiben ebenso wie der Billard-Tisch und die Playstation unbenutzt. Die Tische und Stühle des Cafés sind wie leer gefegt.

„Normalerweise tummeln sich hier bis zu 80 Besucher über den ganzen Tag verteilt. Es können auch schon mal weit über 100 sein“, erzählt Mitarbeiterin Elfy Bahl. Als Corona für eine Schließung der Jugendzentren sorgte, begann für die sieben Mitarbeiter der Charlottenburg eine herausfordernde Zeit.

Kreisweite Plattform

„Wir wollten unserem Auftrag gerecht werden und unsere Jugendarbeit unbedingt fortsetzen“, so Timo Eilers. Schnell war die Idee der Internetplattform Kreislogger.com geboren: eine Plattform aller sechs Jugendzentren des Kreises Herford, die von den Mitarbeitern der Offenen Jugendarbeit entwickelt und umgesetzt wurde.

In dem virtuellen Kreisjugendzentrum spricht Alex Karbouj jeden Samstag zwischen 22 und 1 Uhr im „Saturday Night Talk“ über Gott und die Welt. Und das über Videochat, Headset, Instagram und WhatsApp – zumeist gleichzeitig. „Letzten Samstag hat mir Ali, ein junger Flüchtling, im Videochat seine Trickshots mit dem Fußball gezeigt“, sagt Alex. Demnächst möchte er lokale Berühmtheiten einladen. Darüber hinaus plant das Jugendzentrum einen Podcast namens „Hömma“, in dem sich die Mitarbeiter Basti und Lionne über jugendrelevante Themen unterhalten.

Kochstudio und Upcycling

Im „Kochstudio“ zeigen Elfy Bahl und Anne Riedmaier den Nutzern jeden Dienstag per Video Rezepte aus aller Welt. Es gibt nur Gesundes und grundsätzlich kein Fleisch. „Wir wollen die Massentierhaltung nicht unterstützen. Nachhaltigkeit ist uns wichtig“, erklärt Elfy Bahl. Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit spielen auch in Jenny Deppings Videoreihe zum Thema Upcycling eine Rolle. Sie zeigt, wie man Dinge selbst herstellen kann. Der Fokus liegt dabei zunächst auf Kosmetik. Im Premieren-Video zeigt Jenny, wie man Einhorn-Badesalz macht.

Um die Jugendlichen auch spielerisch herauszufordern, spielt Timo Eilers jeden Freitag zwischen 16 und 20 Uhr mit ihnen online Schach und „Risiko“. Für Schachanfänger gibt es ein Erklärvideo.

Ausleihservice

In die Rubrik „Tagestipp“ stellt Timo stets neue Videos und Bilder zur Freizeitgestaltung ein. „Gut angekommen ist ein Video von dem Rapper Capital Bra, der erklärt hat, wie er mit der Corona-Krise zurechtkommt“.

Beim Ausleihservice können sich Jugendliche Gegenstände von Fußbällen bis hin zu Brettspielen besorgen. Jeden Dienstag fährt der Ausleihservice dann zu ihnen nach Hause. „Letztens habe ich einem Jungen Musiktechnik samt Mikrofon und Recorder vorbeigebracht, da er zu Hause einen Rap produzieren wollte“, erzählt Alex.

Chat und Telefon

Durch die Schließung der Charlottenburg gibt es für die Jugendlichen gerade keine Berufsberatung vor Ort, dafür aber die Möglichkeit, freitags zwischen 13 und 15 Uhr per Chat oder per Telefon mit Vickie von der Agentur für Arbeit in Herford zu sprechen.

Seit dem Start am 30. März hat die Seite Kreislogger.com bereits mehr als 7000 Aufrufe gehabt. „Das ist eine super Zahl“, freut sich Elfy Bahl. „Wir zeigen unseren Jugendlichen, dass wir zwar nicht geöffnet haben, aber trotzdem für sie da sind“. Das funktioniert auch durch „Charlotte Connect“, einen Whats-App-Dienst, in dem die Jugendlichen zwischen 12 und 19 Uhr mit den Mitarbeitenden chatten können. Dennoch ist klar: „Unser Online-Angebot kann niemals den persönlichen Kontakt ersetzen“, weiß Timo Eilers. „Die Charlottenburg ist für viele Jugendliche ein Bezugspunkt.“ Bis die Pandemie vorbei ist, heißt es also: Durchhalten.