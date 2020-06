Los geht’s am Sonntag in der Werburg-Scheune. Hier wird die lange geplante Sonderausstellung „Triumph in Venedig – prämierte Stoffkunst aus Ostwestfalen für den Carnevale die Venezia“ gezeigt. Die Ausstellung ist bis zum 4. Oktober nur sonntags von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Gezeigt werden prämierte Arbeiten des Stoffkünstlers Horst Raack, der den Wettbewerb „La maschera piu bella“ für die Wahl des schönsten Kostüms für den venezianischen Karneval in den Jahren 2009 bis 2019 insgesamt sechsmal gewinnen konnte.