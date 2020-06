Rückblickend auf seinen Amtsantritt 2009 beschrieb Dumcke Spenge als „eine Stadt im Schlafmodus“. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen habe man es seither geschafft mit klugen Investitionsentscheidungen dafür zu sorgen, dass Spenge wieder positiv wahrgenommen werde. Diesen Kurs wolle man weiterfahren. „Die Themen bleiben“, stellte Bernd Dumcke klar.

Betreuungsbedarf

Die Antwort auf die Frage, was die Menschen und die Unternehmen in Spenge brauchten, um sich wohl zu fühlen, habe nur wenig mit der Abwicklung vieler Bauprojekte zu tun, sondern sei vielmehr eine emotionale Angelegenheit. Es gehe um das soziale Miteinander.

Die SPD habe sich in den vergangenen Jahren um Bildung und Betreuung gekümmert, habe OGS- und Kitaplätze geschaffen und reichlich in die Schulen investiert. Diese Entwicklung wolle man weiter vorantreiben, um allen Familien, die Betreuungsbedarf haben, einen Platz anbieten zu können, denn „gute Bildungschancen sind ein Kernthema der Sozialdemokratie“, so Dumcke.

Feuerwehrgerätehaus

Auch die kommunale Infrastruktur habe man mit der Umgestaltung der Langen Straße, dem Bürgerzentrum, der Charlottenburg, dem Waldbad und dem Zentralen Omnibusbahnhof deutlich aufgewertet. „Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass wir tatsächlich mal ein Werburg-Museum im sanierten Herrenhaus haben würden?“

Die Außenbezirke verliere man nicht aus dem Auge, betonte Bernd Dumcke und führte als künftige Projekte Umkleidekabinen für den Kunstrasenplatz in Bardüttingdorf, die Sanierung der Windmühle in Hücker-Aschen und die Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses in Lenzinghausen an.

Kultur und Freizeit

Weiterhin wolle die SPD in Kultur- und Freizeitangebote investieren. Eine Tartanbahn um die Holzwiese sei längst überfällig und auch die Dreifachsporthalle solle mit einem neuen Hallenboden und energieeffizienter Beleuchtung ausgestattet werden.

Der amtierende Bürgermeister sprach sich klar gegen die Schaffung der Stelle eines Klimaschutzbeauftragten aus. „Das Geld, was dieser kosten würde, setzen wir lieber für konkrete Maßnahmen ein. Das ist intelligenter.“

Mehr Photovoltaik

Er wolle weitere energetische Sanierungen vornehmen und, wo es möglich sei, die Fahrzeugflotte der Stadt auf E-Mobilität umstellen. „In den nächsten Jahren sollten wir auf unseren Gebäuden weitere Photovoltaik-Anlagen errichten. Und zwar dort, wo wir tagsüber selbst den Strom benötigen“, regte Bernd Dumcke an. Des Weiteren wolle die SPD das Radwegenetz und den ÖPNV verbessern. „Und wir wissen ja, dass Bernd Dumcke keinen Fördertopf auslässt“, kommentierte die Stadtverbandsvorsitzende Sylke Tech.

Bei der Versammlung wurde auch das Team der Ratskandidaten der Sozialdemokraten aufgestellt. Für die 16 Wahlbezirke gehen an den Start: Nils Kleineweber, Lutz Galling, Annegret Beckmann, Rainer Müller, Michael Finkemeier, Anika Eltgen, Klaus-Dieter Dörscheln, Dirk Cyrus, Rüdiger Hochstrate, Oliver Bartling, Mark Lücking, Alexander Luttermann, Stamatis Vitanos, Sylke Tech, Gerd Meyer und Norbert Jäger.