Auf Augenhöhe mit Schülern und Eltern

„Es war eine große Herausforderung mit 13 anderen Kollegen eine ganz neue Schule aufzubauen“, erinnert sich Duffert. „Wir sind mit 124 Schüler in fünf Klassen gestartet. Es war schön und spannend, die Aufbauphase miterleben und mitgestalten zu können – aber auch ganz schön viel Arbeit.“

Improvisation gefragt

Duffert, 1957 in Hille geboren, hatte zuvor in Bielefeld Pädagogik, Evangelische Religion und Sport studiert und sein Referendariat an der Gesamtschule Schildesche und der Hauptschule Spenge absolviert. Nach einem Jahr Lehrerarbeitslosigkeit, die er als Baumfäller und Holzarbeiter in einer Großgärtnerei überbrückt hatte, war er drei Jahre Lehrer an der Realschule Horn-Bad Meinberg gewesen.

„In den Anfangsjahren war jedes Jahr anders. Da wir ja in eine auslaufende Hauptschule hineinwuchsen, war jede Menge Improvisation und Organisation gefragt. Mit jedem Jahrgang, der dazukam, mussten wir neue Lehrer und Schüler integrieren, uns räumlich neu orientieren und natürlich auch das pädagogische Konzept der Schule weiter entwickeln“, blickt Duffert zurück. Ab 1992 war er als didaktischer Leiter der Gesamtschule für die Schulentwicklung zuständig.

Förderkonzepte

„Sinnvolle pädagogische Überlegungen anzustellen und mit anderen Konzepte zu entwickeln, war immer schon mein Ding“, sagt er. „Mein Ziel war es stets, die Situation in der Schule zu verbessern – für Schüler, Lehrer und Eltern.“ Damals sei es um Themen wie Freiarbeit, offene Arbeitsformen und Wochenarbeitspläne gegangen, um die Entwicklung konkreter Förderkonzepte für die Schullaufbahn jedes einzelnen Schülers.

„Unser Anspruch war und ist, dass sich alle auf Augenhöhe begegnen: Lehrer, Kinder und Eltern“, betont er. „Wir pflegen Schuldemokratie.“ Diese Einstellung habe Helga Kübler als erste Schulleiterin geprägt, und er habe sie seit 2011, als er ihr Nachfolger wurde, weiter gepflegt.

Klare Kante

Hartmut Duffert gilt als ein Mann der klaren Worte. „Mir war es immer wichtig, die Kinder nicht nur nach ihrer schulischen Leistung zu beurteilen, sondern die ganze Persönlichkeit mit ihren Stärken und Schwächen zu sehen und zu fragen, was man davon für die gute Entwicklung nutzen kann. Wenn etwas falsch lief, habe ich aber auch das klar angesprochen“, erklärt er. Und das nicht nur bei Schülern, sondern auch bei Eltern und Kollegen. „Ein Schulleiter muss klare Ansagen machen und auch aushalten können, dass er Gegenwind bekommt“, ist seine Überzeugung. Wer klar seine Meinung sage, müsse aber auch gut vorbereitet sein und Lösungswege aufzeigen, Prozesse in Gang setzen und steuern können.

Im Laufe der Zeit hat sich Duffert immer wieder Herausforderungen stellen müssen: Bauarbeiten bei laufendem Schulbetrieb, das Aufkommen der Handys, Migration, Digitalisierung, Inklusion und Jahre mit geringen Anmeldezahlen. In guter Zusammenarbeit mit Stadt, Politik, Eltern und Kollegen hätte die Schule dies aber meistern können.

Möbel bauen

Und was macht ein Vollblutlehrer wie Duffert nun mit seiner freien Zeit? „Ich habe vor, mehr in unserem Haus in Lenzinghausen zu werkeln und mit Holz zu arbeiten und einige Möbel zu bauen.“ Außerdem würde er gerne mit seiner Frau, die ebenfalls in Pension geht und mit der er drei Töchter und fünf Enkel hat, Kinder und Jugendliche unterstützen, die es schwer haben. In welcher Form, stehe noch nicht fest. Ganz kann er die Arbeit mit jungen Leuten also doch nicht lassen.