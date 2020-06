Corona: Verkehrszählung nicht repräsentativ

Spenge (WB). Die Verkehrsführung des geplanten Neubaugebiets zwischen Grüner Weg, Bielefelder und Herforder Straße bleibt ein heiß diskutiertes Thema. Zahlreiche Anwohner der angrenzenden Straßen besuchten die Ratssitzung am Donnerstagabend in der Sporthalle des Schulzentrums, in der die Auswertung einer Verkehrszählung durch den Diplom-Ingenieur Hartmut Harnisch vorgestellt wurde.

Von Daniela Dembert