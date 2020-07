Hühnerhaus gut in der Zeit

Sanierung Ende August abgeschlossen – Land bezuschusst Projekt in Spenge

Spenge (WB). Nicht mehr lange, dann kann das Gerüst vom Hühnerhaus entfernt werden. Die Fassade des sanierten Fachwerkhauses im Katzenholz erstrahlt bereits in neuem Weiß, der Giebel in kräftigem Grün. Architekt Stefan Bäunker ist zuversichtlich, dass das denkmalgeschützte Gebäude Ende August fertig gestellt sein wird. „Wir sind mit dem Innenausbau gut in der Zeit.“