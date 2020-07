Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, werden drei Bauabschnitte gebildet. Angefangen wird am Donnerstag mit dem Abschnitt von der Landesgrenze an der Warmenaubrücke bis zur Wallenbrücker Straße. Hier wird zunächst durch die Energie- und Wasserversorgung Bünde eine Gasleitung verlegt. Im Anschluss wird die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten sollen bis Mitte August beendet sein.

Vollsperrung

Da die Straße zu schmal ist, um neben den Bauarbeiten auch den Durchgangsverkehr aufzunehmen, muss sie voll gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke wird über Spenge, Mantershagen, Hengstenberg, Neuenkirchen und St. Annerheide eingerichtet.

Der zweite Bauabschnitt geht von der Wallenbrücker Straße bis zur Ohsener Straße, der dritte bis zur östlichen Einmündung Industriezentrum. Auch hier kann nur unter Vollsperrung gebaut werden. Die Umleitung für diese Abschnitte verläuft über Spenge und Mantershagen. Für den Radverkehr wird innerörtlich eine Umleitung ausgeschildert.

Bürgerradweg kommt später

Die Stadt Spenge plant auf dieser Strecke außerdem einen Bürgerradweg. Wie Bürgermeister Bernd Dumcke erklärte, befinde man sich dafür aber noch in der Planungsphase. „Es gibt noch keine konkreten Termine für den Baubeginn“, sagte er.