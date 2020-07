Museum mit Handschuhen erkunden

Ab Sonntag, 19. Juli, können kleine Forscher aber wieder das Museum erkunden – allerdings mit einigen Einschränkungen.

Lust auf Kultur

Bereits im Mai durften Museen unter Beachtung der Schutzmaßnahmen wieder öffnen. „Wir sind aber kein Museum, durch das man geht und sich ein paar Bilder anguckt. Bei uns darf man Dinge anfassen, hören, riechen und ausprobieren“, sagt Vereinsvorsitzender Dr. Werner Best. Lange habe man überlegt, unter welchen Bedingungen man das Museum wieder öffnen könne und Hygienekonzepte ausgearbeitet. „Wir sind froh, nach vier Monaten Pause nun endlich wieder Besucher empfangen zu können“, sagt Best.

Dass den Spengern die Werburg gefehlt hat, habe man an den vielen Radfahrern gesehen, die an den Wochenenden am Herrenhaus hielten und enttäuscht wieder kehrt machen mussten. „Auch an unserer Sonderausstellung sehen wir, dass die Leute wieder sehr viel Lust auf Kultur haben“, sagt Kassierer Hans-Peter Tietze.

Schutzmaßnahmen beachten

Zunächst wird das Museum – genau wie die Sonderausstellung in der Scheune – nur sonntags von 11 bis 17 Uhr öffnen. „Unsere Besucher müssen Schutzmaßnahmen beachten“, sagt Werner Best. Abstandsregeln – maximal zehn Besucher dürfen gleichzeitig ins Museum –, Mundschutz, Handdesinfektion und Angabe der Kontaktdaten seien Pflicht. Kinder müssen in der Grabungsstätte und im Forscherlabor Handschuhe tragen.

Durch die Ausstellung geht es im Einbahnstraßen-System. „Unsere Aufsicht wird Dinge, die von Besuchern genutzt werden, zum Beispiel den Touch-Tisch im Obergeschoss, nach jeder Nutzung desinfizieren“, sagt Hans-Peter Tietze. Das erfordere zwar einen größeren Bedarf an Ehrenamtlichen, „aber das kriegen wir gut gestemmt“, sagt er.

Leider müssten auch einige Stationen gesperrt werden, bei denen eine Desinfektion nicht möglich ist. „Das betrifft die Kostüme zum Verkleiden, die Hörstationen, die Untersuchungsstationen und das Fernrohr“, sagt Werner Best. Da Besucher das Museum nicht in vollem Umfang nutzen können, habe man sich entschieden, keinen Eintritt zu verlangen. Stattdessen kann eine freiwillige Spende abgegeben werden.

Café öffnet

Auch das Café wird am Sonntag wieder öffnen, allerdings stehen weniger Plätze als gewohnt zur Verfügung. „Bei gutem Wetter bieten wir aber eine Außenbewirtung an“, sagt Tietze.

Finanziell könne der Verein es verkraften, eine Zeit lang ohne Eintrittsgelder auszukommen, sagt der Kassierer. „Wir hatten ja lange auch keine Ausgaben.“ Er hoffe auf die Erlöse, die durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen generiert werden. „Und mit dem Spendenaufkommen sind wir bislang auch sehr zufrieden“, sagt Tietze.