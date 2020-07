Die Ausstellung des Engeraner Kostümschöpfers Horst Raack habe an diesem Sonntag nahezu 100 Besucher an die Spenger Werburg gezogen, von denen viele im Anschluss gerne auch noch Kaffee und Torte unter freiem Himmel genossen.

„Besucher kommen teils auch aus dem benachbarten Melle und der weiteren Umgebung, um die Kostümausstellung zu besuchen. Wir haben es in den vergangenen Wochen sehr bedauert, diese Menschen nicht auch ins Museum und ins Café einladen zu können“, berichtete Tietze.

Museum nur eingeschränkt nutzbar

Jetzt liege ein Hygienekonzept vor, das zwar personellen Aufwand erfordere, aber tragbar und verantwortbar sei. „Einige Stationen sind in unserem Museum derzeit nicht oder nur eingeschränkt nutzbar. Als Entschädigung ist der Eintritt frei“, sagt das Vorstandsmitglied.

Die Freude über die Wiederaufnahme des Betriebs liegt nicht nur auf Seiten der Ehrenamtlichen, die „ihr“ Museum jetzt wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen können. „Wir haben wirklich gemerkt, die Menschen hungern danach, wieder unterwegs zu sein, sich zu treffen und etwas zu unternehmen“, sagt Tietze. Trotzdem ging es unter den Besuchern gemütlich zu. Abstände wurden gewahrt und so mancher hatte sich beim Warten auf einen Tisch unter freiem Himmel in Geduld zu üben. Vor allem bei Spaziergängern und Radlern ist die Werburg ein beliebtes Ausflugsziel, an dem sie gern einkehren.

Öffnungszeiten

Bis auf Weiteres sind das Museum und das Café nur sonntags in der Zeit von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Gleiches gilt für die Sonderausstellung „Triumph in Venedig“, mit zahlreichen, beim venezianischen Karneval prämierten Kostümen des Engeraners Horst Raack, die noch bis zum 4. Oktober kostenlos in der Scheune des Werburg-Ensembles besucht werden kann.