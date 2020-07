Eine Welle der Hilfsbereitschaft

Der TuS Spenge, bei dem der wurfgewaltige Linkshänder mit dem Aufstieg in die 3. Liga und dem zweimaligen Gewinn des Deutschen Amateurpokals seine größten Erfolge feierte, nimmt mit einem sehr emotionalen Video in den sozialen Medien von seinem langjährigen Spieler Abschied. Es wurde bislang etwa 30.000 Mal aufgerufen.

THW Kiel teilt Video

Die Anteilnahme ist sehr groß, in einer gemeinsamen Aktion haben Jöllenbeck und Spenge auf Facebook und im Internet eine Spendenaktion zugunsten der jungen Familie gestartet. Die Welle der Hilfsbereitschaft wird sogar aus der Bundesliga unterstützt. „Wir sind traurig und erschüttert über die Nachricht vom plötzlichen Tod“, schrieb der deutsche Rekordmeister THW Kiel am Dienstag auf seiner Facebookseite und verlinkte den Spendenaufruf. Die Kieler Stars traten 2017 in der DHB-Pokal-Vorrunde beim damaligen Oberligisten TuS Spenge an, Sebastian Kopschek war beim 36:19-Sieg des THW mit fünf Treffern bester Spenger Torschütze.

Auch der TBV Lemgo hilft Sebastian Kopscheks Familie. „Wir möchten sie nicht nur mit einer Spende, sondern auch mit den kompletten Einnahmen aus einem Trikot-Sonderverkauf unterstützen“, heißt es auf der TBV-Facebookseite. Dazu wurden Originaltrikots mit Unterschriften aus der Saison 2018/19 innerhalb kürzester Zeit versteigert.