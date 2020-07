Nachdem in den Räumlichkeiten des DRK aufgrund der Corona-Pandemie keine Lebensmittel mehr ausgegeben werden durften, hatte die Herforder Tafel einen Lieferdienst ins Leben gerufen, bei dem die Waren an registrierte Kunden in Notlage bis vor die Haustür ausgeliefert wurden. „Wir wollten eigentlich komplett schließen, aber dann hat uns Landrat Jürgen Müller angerufen und gefragt, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, dass wir doch weitermachen können“, erklärt die Leiterin der Herforder Tafel, Barbara Beckmann. „Dann haben wir im Kreis Herford mit den Lieferdiensten angefangen“, sagt sie.

Lieferdienst weniger gefragt

Hierbei hätten sich im Vergleich zu den Ausgabestellen aber deutlich weniger Leute angemeldet – die Hemmschwelle sei wohl zu groß gewesen, vermutet sie. „Den Bringdienst haben höchstens 15 Leute in Anspruch genommen. Normalerweise kommen hier in Spenge so an die 30 bis 40. Ich hoffe, dass es jetzt wieder mehr werden“, so Beckmann weiter. Spenge öffnet als letzte Ausgabestelle im Kreis – Enger hat bereits vor einem Monat im Evangelischen Gemeindehaus eröffnet, während Hiddenhausen seit drei Wochen wieder im „Café Miteinander“ Lebensmittel verteilt.

Telefonische Anmeldung

Schon am Tag der Wiedereröffnung versammelten sich an die 30 Leute vor dem DRK-Haus. Jeder musste sich hierfür zuvor telefonisch anmelden, um sich einen Termin geben zu lassen. Nur wer auf der Namensliste stand, kam auch rein.

„Alle 15 Minuten werden maximal nur fünf Leute reingelassen“, erzählt Barbara Beckmann. Auf die nötigen Regelungen wurde penibel geachtet: Verschiedene Ein- und Ausgänge, Abstandsmarkierungen und natürlich das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes sowie das Händedesinfizieren sind Pflicht.

Weniger Mitarbeiter

Auch die Anzahl der Mitarbeiter wurde um die Hälfte reduziert, damit sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig in den Räumen aufhalten. „Das dauert natürlich auch alles seine Zeit, bis wir und die Kunden sich richtig eingespielt haben. Im Vergleich zu dem Lieferdienst geht das aber deutlich schneller“, sagt Uwe Grühl, Ansprechpartner für Logistik und Sachspenden der Herforder Tafel. „Da haben wir für die Runden mit dem Lieferwagen an die zweieinhalb bis drei Stunden gebraucht.“