Der Unfall passiert gegen 20.30 Uhr. Der 16-Jährige aus Spenge war nach Angaben der Polizei mit seinem orangefarbenen Mountainbike auf der Bussche-Münch-Straße in Richtung Neuenkirchener Straße unterwegs. Etwa 200 Meter hinter dem Werburger Waldbad wollte er nach links in einen Waldweg abbiegen. Weil der unbekannte Autofahrer ihn in diesem Moment überholen wollte, kam es zur Kollision.

Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen an Armen und Beinen zu. Er musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Der Autofahrer flüchtete, ohne sich um eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu kümmern. Nach Angaben des Radfahrers stand der Wagen augenscheinlich auf dem Parkplatz des Freibades, bevor es zu dem Überholvorgang auf der Bussche-Münch-Straße kam.

Wer in diesem Fall etwas beobachtet hat und Hinweise geben möchte, kann sich unter der Telefonnummer 05221/8880 bei der Polizei in Herford melden.