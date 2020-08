Polizei fahndet nach Radfahrer

Spenge (WB). Als er am Sonntag, 9. August, gegen 21 Uhr den Kreisverkehr Lange Straße/Mühlenburger Straße in Spenge befuhr, bemerkte ein Autofahrer, dass plötzlich ein bislang unbekannter Fahrradfahrer von der Bielefelder Straße aus kommend in den Kreisverkehr einbog. Dabei kollidierte das Lenkrad des Fahrrads mit dem rechten hinteren Bereich des Autos.

Von Westfalen-Blatt