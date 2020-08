Hilfe kommt aus Spenge

Beirut/Spenge (WB). Eineinhalb Jahre hat Charbel Abou Faysal in Spenge gelebt, bevor er 2016 wieder in seine Heimat ausgereist ist. Durch die Explosion im Hafen Beiruts hat der Libanese jetzt erneut alles verloren. Hilfe für ihn organisiert nun Kristin Springer. „Der Kontakt ist über die Jahre eigentlich nie abgebrochen. Charbel hat uns immer wissen lassen, was in seinem Leben gerade passiert“, erzählt Springer. Sie hatte die Familie Faysal einst im Verein Asyl Spenge kennengelernt.

Von Daniela Dembert