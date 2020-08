Wie Heidrun Hellmann, Vertreterin der Stadt im Planungsteam, mitteilt, habe sich die Gruppe getroffen und beraten, ob in diesem Jahr der beliebte und immer gut besuchte Weihnachtsmarkt an der Martinskirche unter Corona-Bedingungen stattfinden könne. „Es wurde einstimmig entschieden, dass der für das 3. Advents-Wochenende geplante Weihnachtsmarkt abgesagt werden soll.“

Alles, was den Spenger Weihnachtsmarkt und das schöne Ambiente an der Martinskirche ausmache, sei unter Corona-Bedingungen in 2020 nicht vorstellbar: Chor- und Orchesterauftritte in der voll besetzten Kirche, Gedränge und Zusammentreffen an den Getränke-und Essensständen und im Café des Gemeindehauses. Gerade die Gemeinschaft und Geselligkeit unter den Besuchern, die den Weihnachtsmarkt so attraktiv machten, seien nicht vereinbar mit den notwendigen Abstands- und Hygienevorschriften.

„Wir möchten auch keine Mini-Version mit weniger Ständen, Open-Air-Musik und Einlassbeschränkungen planen. Lieber dieses Jahr den Weihnachtsmarkt ganz absagen und dann 2021 wieder mit allen gemeinsam veranstalten,“ teilt das Planungsteam mit. Die Entwicklung der Corona-Fallzahlen der letzten Wochen zeige ja auch, dass Menschenansammlungen ohne Abstandsregeln zu vielen neuen Infektionen führen könnten. Dies werde voraussichtlich im Dezember nicht anders sein.

„Natürlich ist es sehr schade, dass wir den Weihnachtsmarkt absagen müssen. Aber wir glauben, dass die Rücksichtnahme auf unser aller Gesundheit eindeutig den Vorrang haben sollte“, so das Team. „Wir hoffen, dass alle im nächsten Jahr mit viel Lust und Energie wieder dabei sind.“