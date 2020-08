Klassische Premiere überzeugt

Spenge (WB). In Venedig wird seit jeher an allen möglichen Orten musiziert. Vivaldi und Monteverdi wurden in Palästen und ebenso in Waisenhäusern gespielt, in Theatern wie in Kirchen. In dieser Tradition ist das Ensemble „Musikalisches Tafelkonfekt“ am Sonntag mit dem Programm „Musica Veneziana“ vor der Werburg in Spenge aufgetreten – erstmals unter freiem Himmel.

Von Jane Escher