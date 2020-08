Alexander Rettberg gestaltet Musikgarten für Tagespflege am St.- Martins-Stift

Spenge (WB). Musik spricht Menschen jeden Alters auf einer emotionalen Ebene direkt an. Besonders an Volkslieder können sich Demenzkranke oft noch gut erinnern. Diese Erkenntnisse brachten Alexander Rettberg auf seine neueste kreative Idee: Er gestaltete einen Musikgarten für die Tagespflegegäste des St.-Martins-Stiftes in Spenge.