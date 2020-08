Kein Wahllokal ohne Hinterausgang

Kommunalwahl in Corona-Zeiten: Bereits 2655 Briefwahlanträge in Spenge

Spenge (WB). Eine Kommunalwahl vorzubereiten, in der sowohl Rat und Bürgermeister als auch Kreistag und Landrat gewählt werden, ist schon in normalen Zeiten eine logistische Herausforderung. Unter den verschärften Hygienebestimmung von Corona um so mehr. Cornelia Meier-Englschalk, Wahl-Organisatorin der Spenger Stadtverwaltung, kann davon ein Lied singen.