Mithilfe einer so genannten Riegelstellung konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen auf das anliegende Wohnhaus verhindern und den Brand schließlich löschen. Ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Wie der stellvertretende Leiter der Spenger Feuerwehr, Klaus Greulich, erklärte, waren die Bewohner des Hauses zur Zeit des Brandes vor Ort, aber nicht in Gefahr. Besonders in Mitleidenschaft wurden zwei Motorräder und ein Aufsitzrasenmäher, die sich in der Garage befanden. Über den Sachschaden liegt noch keine Angabe vor. Ebenso wie über die Brandursache, deren Ermittlung der Polizei obliegt.

25 Einsatzkräfte des Löschzugs Spenge-Mitte, des Löschzugs Lenzinghausen und des Rettungsdiensts Spenge waren im Einsatz.