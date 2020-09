Am Samstagnachmittag wurde auf dem Gelände hinter dem Luttermann-Haus an der Spenger Poststraße ordentlich gerockt. Wittekinds-Kultur hatte in Kooperation mit der Kaufmannschaft Spenge und mit Unterstützung der Volksbank zum Konzert geladen. Unter dem Motto „Musik ist Leben“ veranstaltet der Verein Wittekinds-Kultur in der Coronazeit Konzerte mit verschiedenen Musikern – unter anderem mit den Familien-Rock’n’Rollern von Krawallo.

Begegnungen ermöglichen

Damit wollen die Organisatoren Abwechslung und Freude in den Alltag bringen, Begegnungen ermöglichen und Kindern, die zu den besonders Leidtragenden der Kontaktverbote gehört haben, die Möglichkeit zur kulturellen Teilhabe eröffnen. „Seit Mai sind wir als Musiker wieder unterwegs. Natürlich unter ganz anderen Bedingungen als vor der Corona-Zeit“, sagte Krawallo-Frontmann Sebastian Dold.

Trotzdem, so einfach kann’s gehen: die Verladerampe des Geschäftshauses wurde kurzerhand zur gut einsehbaren Bühne und der Parkplatz zur Konzertarena. Die Vergnügungshungrigen ließen sich auch durch einen amtlichen Schauer nicht abschrecken und so fuhr schon kurze Zeit später wieder „Ein Hase im Cabrio“ und „Das rote Pferd“ wehrte– natürlich tänzerisch unterstützt von den kleinen und auch größeren Konzertbesuchern – gekonnt eine nervige Fliege mit dem Schwanz ab.

Gerne habe er Platz geschaffen und seinen Grund und Boden für die Aktion zur Verfügung gestellt, „weil ich das Engagement von Sebastian Dold, Wittekinds-Kultur und den Musikern einfach fantastisch finde“, sagte Alexander Luttermann.