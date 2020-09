Der Unfall, bei dem drei Menschen schwerste Verletzungen erlitten, ereignete sich gegen 21.20 Uhr auf der Ravensberger Straße in Höhe des Zentralbahnhofs. Der Unfallort erstreckte sich auf einer Länge von mehr als 70 Metern. Die Versorgung der schwerstverletzten Personen übernahm ein Notarzt längere Zeit vor Ort. Die Unfallaufnahme dauerte mit Unterstützung von Spezialisten aus dem Verkehrskommissariat bis in die Nacht hinein.

„Die Betrachtung des Unfallhergangs gestaltete sich derart schwierig, dass am Ende die Hinzuziehung ein Sachverständigen erfolgte“, so die Polizei. Nach gegenwärtigen Ermittlungsstand kam es zu dem Unfall, als der BMW auf der Ravensberger Straße in Richtung Lange Straße unterwegs war. Ihm kam ein Citroen Jumpy mit einem 64-Jährigen am Steuer und einer 40-jährigen Beifahrerin entgegen. In Höhe des ZOB geriet der BMW in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Citroen zusammen. Es ist noch unklar, wieso der BMW von der Spur abkam.

Die Auswertung der Unfallspuren dauert aktuell noch an. Für die beiden 20-jährigen Insassen des BMW ist die Entnahme von Blutproben angeordnet worden.