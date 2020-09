Wie Mackel erklärte, ist der Mann, der auch selbst in Spenge wohnt, geständig. Er sitzt derzeit wegen des Vorwurfs der zweifachen Brandstiftung in Untersuchungshaft in Bielefeld. Vorstrafen hat der Verdächtige keine. Über das Motiv bestehe noch keine Klarheit. Gerüchte über eine Beziehungstat konnte Mackel nicht bestätigen.

Zeitnahe Anklage

„Wir werden jetzt zeitnah Klage erheben“, erklärte der Staatsanwalt. Ob das Verfahren am Schöffengericht in Herford verhandelt wird oder am Landgericht in Bielefeld stehe noch nicht fest. Zu dem Verdächtigen geführt hätten die Polizei Zeugenaussagen von Anwohnern der betroffenen Stadtgebiete.

Der erste Brand war am vergangenen Sonntag gegen 0.30 Uhr am Leineweberweg gelegt worden. In diesem Fall soll der Verdächtige eine Garage angezündet haben. Weiter ging es am Dienstag gegen 2 Uhr. Diesmal brannte ein Auto, das auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Südstraße abgestellt worden war.