Im vorigen Jahr hatte das Ingenieurbüro Tuttahs und Meyer aus Bochum mit der Planung der Anlage begonnen, im März 2020 rollten die ersten Bagger der Firma Kögel aus Bad Oeynhausen an. Bagger und Baustellenfahrzeuge werden auch in den nächsten Monaten noch in der Schäferwiese das Bild bestimmen, da die Nebenanlagen noch fertiggestellt werden müssen.

Starkregenereignisse

Im Falle eines Starkregenereignisses wird das Wasser in dem 2730 Quadratmeter großen Retentionsbodenfilterbecken aufgefangen und in eine Beschickungsrinne geführt. Durch Gabionen läuft es dann mit niedrigerer Fließgeschwindigkeit in eine mit Schilf bepflanzte Fläche, wo die Pflanzen es reinigen. Es versickert in einer Sandschicht und fließt durch Drainagerohre in ein nachgelagertes Regenrückhaltebecken, von wo es – frei von Rückständen und unbedenklich für die Umwelt – nach und nach in den Mühlenbach geleitet wird.

Während das Wasser mit bis zu 5600 Litern pro Sekunde in die Rinne einlaufen kann, wird es mit 70 Litern pro Sekunde wieder herausbefördert. „Insgesamt können wir ein Volumen von 7300 Kubikmetern zurückstauen“, sagte Arthur Napierala, Tiefbauingenieur der Firma Tutthas und Meyer, bei einer Baustellenführung am Freitag. 18.000 Schilfpflanzen wurden in den letzten drei Tagen angepflanzt, die, wenn sie richtig angewachsen sind, für die Sauberkeit des Wassers sorgen und aus der Großbaustelle später wieder eine ansehnliche Grünfläche machen.

Problem Grundwasser

Derzeit ist das Bauunternehmen dabei, ein Vereinigungsbauwerk zu errichten, in dem Maschinen-, Elektro- und Messtechnik untergebracht werden. Überwacht wird die Technik später von der Kläranlage aus. „Wir sind sehr zufrieden, wie reibungslos der Bau funktioniert hat“, sagte Napierala. Das sei auch dem größtenteils trockenen Wetter zu verdanken. „Eine Schwierigkeit war es nämlich, einerseits in ein bestehendes Regenrückhaltebecken zu bauen, aber auch das hohe Grundwasser in den Griff zu kriegen“, erklärte er. Durch temporäre Drainagen wurde das Wasser abgeführt – „durchschnittlich 70 Kubikmeter am Tag“, ergänzte Jörg Strey, Projektleiter der Firma Kögel.

Der Ausbau der Zuleitungen führt parallel zum Besebach, der 2021 renaturiert werden soll. Dieser Zulaufkanal mit 1,80 Meter Durchmesser wird derzeit in Richtung Lange Straße verlegt. Dazu muss auch der Martinsweg einmal gequert werden. „Später werden etwa drei Kubikmeter Wasser durch diese Rohre fließen“, erläuterte Jörg Strey. Der Martinsweg ist während der gesamten Baumaßnahme für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Vermutlich im Frühjahr, so Jens Nickolaus von der Stadt Spenge, kann er wieder genutzt werden.