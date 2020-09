SPD baut Vorsprung vor CDU aus

„Bis auf zwei Wahlbezirke, bei denen es etwas länger dauerte, ist die Wahl reibungslos gelaufen“, erklärte Wahlleiterin Britta Jenniches am Abend. „Die Menschen waren sehr verständnisvoll und es bildeten sich keine langen Schlangen wie anderswo“, ergänzte sie. Dies lag auch an der hohen Zahl der Briefwähler, immerhin 3500 von 12.000 Wahlberechtigten.

Beckmann geht in fünfte Wahlperiode

Lediglich die Sozialdemokraten waren in größerer Zahl in die Grundschulaula gekommen und feierten den 56,04-Prozent-Sieg ihres Bürgermeisterkandidaten mit viel Applaus und Blumen . Bernd Dumcke freute sich auch über den Erfolg seiner Genossen, hatten sie doch gleich 13 von 16 Direktmandate geholt. Den Vogel schoss Anne Beckmann ab: Sie hatte den Wahlbezirk Spenge 11.0 gegen so namhafte Konkurrenten wie Ralf Kinnius (UWG, 45 Stimmen), André Schröder (Grüne, 39) und Katharina Hartwig (CDU, 104) mit 206 Stimmen (49,62 Prozent) geholt.

„Es ist schön, dass Engagement auch belohnt wird“, sagte die 69-Jährige, die in ihre fünfte Wahlperiode geht. „Ich habe die Motivation noch nicht verloren, etwas für die Stadt zu tun; das betrifft alle Generationen, Neubürger und Geflüchtete.“

Grüne als zweite Sieger

Zweiter Sieger waren die Grünen, die von 9,75 auf 15,32 Prozent kletterten und nun fünf statt drei Stimmen im Rat haben. „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, erklärte Grünen-Sprecher André Schröder. Umweltthemen schienen in der Bevölkerung angekommen zu sein. Bedauern äußerte er zum Abschneiden von Lars Hartwig, der als Bürgermeisterkandidat von Grünen und CDU nur 32,24 Prozent holte.

„Das Problem war, dass wir in Corona-Zeiten nicht genug Gelegenheit hatten, unseren Leuten dieses Bündnis zu erklären“, sagte Schröder. „Wir haben inhaltlich die meisten Übereinstimmungen mit der CDU, und auch nach der Wahl werden wir uns an den Inhalten orientieren.“

„Schwarz-Grün zukunftsfähiges Projekt“

Dem schloss sich Lars Hartwig an, der davon überzeugt ist, dass Schwarz-Grün ein zukunftsfähiges Projekt ist. „Wir waren unsere Zeit vielleicht einfach etwas voraus“, urteilt er. „Uns fehlten Volksfeste und Diskussionsveranstaltungen, bei denen wir mit den Menschen ins Gespräch kommen konnten.“ Da habe Dumcke eindeutig den Amtsbonus.

Drittstärkste Kraft bleibt die UWG, die ein Mandat hinzugewann, so dass sie nun mit sechs Politikern vertreten ist. Lediglich die CDU verlor zwei Sitze und kommt damit nun auf neun.

Für die Mehrheitsverhältnisse im Rat bedeutet das, dass die SPD ihren Vorsprung gegenüber der CDU auf vier Mandate ausweiten konnte. Gemeinsam mit der UWG haben die Sozialdemokraten die absolute Mehrheit. Da die UWG aber keinen Parteizwang hat, kann es durchaus spannend bleiben, vorausgesetzt Grüne und Schwarze stehen zusammen. „Wir werden als Opposition konstruktiv mitarbeiten“, erklärte Hartwig. „Der Ball liegt jetzt bei der SPD und Bernd Dumcke, dem wir viel Erfolg für seine Arbeit wünschen.“