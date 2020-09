„Wir machen hier kein Sägewerk auf“

Spenge (WB). Philip Bender ist seit 15 Jahren mit seinem Forstbetrieb selbstständig. Nun möchte der 34-Jährige Privates und Berufliches verbinden und sich mit seiner Familie auf der Hofstelle Vor der Höhe in Spenge niederlassen. In dem Wohnhaus will er mit Frau Nathalie und den beiden Kindern leben, in der großen Halle sollen seine Forstmaschinen gewartet und repariert werden. Doch eine Gruppe von Spengern klagt gegen die neue Nutzung der Hofstelle.

Von Ruth Matthes