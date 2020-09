Spenge (WB). Die Restaurationsarbeiten an der Mühle in Hücker-Aschen gehen weiter. Fachleute haben am Donnerstag begonnen, die alte Pflasterung vom Plateau des Mühlenwalls zu entfernen, der sich um den Stumpf der Mühle zieht. Auch im Innern tut sich etwas: Die Zimmerer werden in Kürze damit beginnen, das marode Holz auszutauschen.

Von Sonja Töbing und Ruth Matthes