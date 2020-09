Gemeinsam werden die beiden Ende November das „Nobis“ im Luttermann-Gebäude an der Poststraße eröffnen. Wo einst die Auslegware präsentiert wurde, werden dann Burger, Pizzen und Antipasti serviert.

Industriell-moderner Stil

Ähnlich wie im darüber gelegenen Fitness-Studio „Machbar“ greifen die Junggastronomen den industriell-modernen Stil auf und kombinieren ihn mit warmen Echtholzelementen. Mehmet Sezen, der künftig Barkeeper sein und neben Bier vom Fass auch Aperitifs und Cocktails ausschenken wird, berichtet: „Wir machen fast alles selber. Das braucht zwar Zeit, aber so können wir unsere Vorstellungen verwirklichen.“

Wie der Name schon verheißt, soll das Nobis ein Ort der Gemeinschaft und Geselligkeit werden, an dem man einander kennt. „Wir glauben, dass es schwierig ist, ein Gemeinschaftsgefühl und eine heimelige Atmosphäre in einer Großstadt-Bar aufzubauen. Aber hier in Spenge sehen wir, dass es klappen kann“, sagt Berger, der ebenso wie Geschäftspartner Sezen aus Spenge stammt.

Große Auswahl an Kleinigkeiten

Der 27-Jährige hat die rustikalen Massivholztische sowie Teile der Wandverkleidung selbst gemacht. Im Nobis wird er gemeinsam mit einem Koch in der Küche stehen und stellt das Konzept vor: „Wir werden eine große Auswahl an Kleinigkeiten anbieten, die man gut nebenbei genießen kann und auch vegane Speisen stehen auf der Speisekarte. Unsere Burger servieren wir mit hausgemachten Patties und setzen dabei auf frische Zutaten und regionale Produkte.“ An den Wochenenden soll es ein warmes orientalisches Frühstück geben und auch Events mit Livemusik schweben den Betreibern vor.

Plätze innen und außen

70 Sitzgelegenheiten verteilen sich im Innenraum, im Außenbereich sind weitere Plätze vorgesehen. Neben dem großzügig angelegten Gastraum entsteht eine Spiellounge mit Billardtisch, Darts, einem digitalen Spieltisch und vielleicht einem Kicker. „Der Laden überzeugt durch seine Großzügigkeit, auch über die Corona-Zeit hinaus“, ist sich Immobilien-Eigentümer Alexander Luttermann sicher.

Froh ist er, dass sein Gebäude jetzt wieder vollständig genutzt wird und hat den Pächtern beim Umbau unter die Arme gegriffen. „Das Nobis wird ein richtiger Magnet. Das Gebäude wird mittlerweile sehr vielfältig genutzt und stark frequentiert, das tut Spenge gut“, meint Luttermann. Als Konkurrenz zur Bestandsgastronomie sieht er das neue Angebot nicht: „Eher als Erweiterung. Zusammen mit Ziegenbruch, dem Eishörnchen, dem Alten Hut und dem Kino bildet das Nobis eine Erlebnisachse, die auch für Auswärtige interessant ist.“

Bis zur Eröffnung haben Berger und Sezen noch reichlich Arbeit, haben aber auch viele Unterstützer. Und diese sollen an der „Wall of honor“ entsprechend gewürdigt werden. „Jeder, der uns unter die Arme gegriffen hat, soll hier mit einem Foto verewigt werden“ verraten die Junggastronomen.