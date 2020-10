Vereine können wieder einziehen

Während das ehemalige Försterhaus bislang dunkel und ein wenig in die Jahre gekommen war, wirkt es jetzt hell und einladend. „Mit der Sanierung haben wir das Vereinshaus für die nächsten Jahrzehnte gerüstet“, sagt Thorsten Herklotz, Leiter der Abteilung Stadtentwicklung, Infrastruktur und Bauen bei der Stadt Spenge. Andernfalls wäre es nicht mehr so lange nutzbar gewesen, mutmaßt er. Das Fachwerk des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes sei teilweise morsch gewesen und auch eine Heizung habe es in dem 1847 erbauten Haus nicht gegeben, zählt Herklotz nur zwei wesentliche Punkte auf.

Die Gefache wurden – wo nötig – entkernt und mit neuen Ziegeln aufgefüllt. Schon von Weitem erstrahlt das Hühnerhaus jetzt in frischem Weiß, der Giebel in sattem Grün. „Das Dach ist erst vor einigen Jahren erneuert worden. Das konnten wir erhalten“, sagt Thorsten Herklotz.

Lichtdurchfluteter Raum

Die Zeiten der dunklen Deele mit spärlichem Licht sind vorbei. Eine große Eingangstür mit Glas-Elementen sorgt für einen lichtdurchfluteten Raum und gleichzeitig freien Blick in den Wald. Außerdem wurde die Beleuchtung erneuert. „Der Boden und die Gefache wurden ausgetauscht. Natürlich immer unter Denkmalschutz-Gesichtspunkten“, erklärt Thorsten Herklotz. Die Innentüren seien darum auch geblieben, wurden aber aufgearbeitet. Während der Hauptraum und der neue Sanitärbereich – der auch vom benachbarten Waldkindergarten genutzt wird – in modernem Grau gefliest sind, wurde der Holzboden in den Nebenräumen – einem Gruppenraum, der Teeküche und auf dem Dachboden – neu lasiert. Und auch die alten Fenster konnten erhalten werden. Sie wurden gestrichen. Eine mit Gas betriebene Wandheizung, die in der Zwischenwand installiert wurde, sowie eine Fußbodenheizung sorgen nun für wohlige Wärme in den Räumen, zusätzliche Fenster von innen lassen darüber hinaus keine Kälte ins Hühnerhaus.

Restarbeiten laufen

Noch sind Handwerker dabei, die letzten Restarbeiten zu erledigen. Aber schon am Ende dieser Woche soll die Grundreinigung vorgenommen werden. „Vermutlich Anfang November werden wir das Hühnerhaus dann an die Vereine übergeben“, sagt Thorsten Herklotz.

Landes-Zuschuss von 360.000 Euro

Ermöglicht wurde die Sanierung des Hühnerhauses durch einen Landes-Zuschuss von 360.000 Euro, der 80 Prozent der Sanierungskosten ausmacht. Den Rest zahlt die Stadt Spenge dazu. Das Hühnerhaus wird von der IG Katzenholz und dem Hegering für Vereins- und Bildungsarbeit, als Treffpunkt, für Naturpädagogik und Heimatkunde, Ausstellungen und Lesungen genutzt. Die Vereine sind froh, das Hühnerhaus künftig auch im Winter nutzen zu können. Unter anderem soll hier Kindergruppen der Lebensraum Wald nähergebracht werden. So will der Hegering Spenge zum Beispiel einen Pflanzgarten für kleine Bäumchen am Hühnerhaus anlegen.