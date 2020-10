Auf dem Weg zum Trimm-dich-Paradies

Spenge (WB). An der Werburger Sporthalle wurde sich am Wochenende mächtig ins Zeug gelegt – und das, obwohl der dort geplante Trimm-dich-Park noch gar nicht steht. Die Mitglieder der Kaufmannschaft Spenge wollen das schnellstens ändern und sind mit voller Kraft am Samstag in die erste Bauphase, die Errichtung des Fundaments, gestartet. Wenn nichts mehr schiefgeht, steht die Trainingsanlage in vier bis sechs Wochen.

Von Jane Escher