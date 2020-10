Spenge (WB). Als Martin Morgret am vergangenen Mittwoch zu seinem Bienenstand in der Nähe der Jellinghausstraße in Wallenbrück kam, war der Ärger groß. Die Bienenkästen, die auf einer Palette standen, waren umgestoßen und mit den ungeschützten Unterseiten der kalten und feuchten Witterung ausgesetzt.

Von Daniela Dembert